Badanti 26 mila over 80 in provincia e contratti regolari in calo Il lavoro di cura nuovo fronte del welfare
In una società che invecchia rapidamente, il lavoro di cura è diventato il vero fronte del welfare. In provincia di Rimini, gli over 80 hanno superato quota 26 mila, con un incremento del 21,3% in dieci anni. Un dato che racconta molto più di una tendenza demografica: parla di famiglie sempre più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Oltre 900 mila tra colf e badanti svolgono un lavoro irregolare. Dai dati Inps l’analisi dell’Osservatorio Domina
