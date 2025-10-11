Azzurri tris in Estonia e playoff più vicini | primo gol di Pio| L' Italia si qualifica se  I voti | super Kean male Gigio

11 ott 2025

Gli azzurri chiudono la pratica nel primo tempo con Kean (che poi esce per un infortunio) e Retegui. Nella ripresa il bel gol dell'interista e l'errore del portiere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Azzurri, tris in Estonia e playoff più vicini: primo gol di Pio| L'Italia si qualifica se...  I voti: super Kean, male Gigio

L'Italia cala il tris all'Estonia e risponde alla Norvegia: Azzurri quasi ai playoff - Tre punti fondamentali per la Nazionale, che si porta a quasi 12 punti, ora basta anche un pareggio contro l'Israele a ...

Playoff più vicini per l'Italia: tris all'Estonia, in gol anche Pio Esposito, papera di Donnarumma - L'Italia, quantomeno, blinda il secondo posto nel proprio girone delle Qualificazioni per i Mondiali 2026.

