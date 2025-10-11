Avis il bilancio è positivo Donatori in crescita e tanta sensibilizzazione
Aumentano i donatori, Avis Foligno coinvolta in numerose iniziative di sensibilizzazione. Il nuovo consiglio direttivo di Avis stila il bilancio delle attività a sei mesi dall’insediamento. I risultati son positivi e a confermarlo sono i numeri. I socidonatori al 30 settembre 2025 sono 2919 mentre nel 2024 erano 2881 (+38). Le donazioni di plasma e sangue sono state 2932 mentre l’anno scorso erano 3019, ma si è riscontrato che nel periodo estivo ci sono state alcune difficoltà per le donazioni e le prenotazioni. Il consiglio ringrazia la dottoressa Antonella Germani, responsabile del servizio trasfusionale dell’ospedale di Foligno, e tutto il personale sanitario ed amministrativo del SIT, che hanno garantito donazioni sicure e controllate, anche se la mancanza di personale medico e infermieristico non ha facilitato l’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
