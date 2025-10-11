Una sposa di 24 anni si è rivolta alla community di Reddit per chiedere consiglio su come gestire una situazione tanto delicata quanto, a suo dire, offensiva: un cugino si è presentato al suo matrimonio “ child-free” con il figlio di 9 mesi. Nel suo post, la donna ha spiegato che lei e il marito, 29 anni, “tenevano molto” ad avere una cerimonia e un ricevimento per soli adulti, pe r evitare che il loro giorno speciale fosse “interrotto dalle grida e urla di un neonato o di un bambino capriccioso”. Per assicurarsi che il messaggio arrivasse a tutti, non hanno lasciato nulla al caso. “Lo abbiamo scritto sull’invito, nella sezione FAQ del sito web, ed era un pop-up che appariva prima di confermare la presenza, in modo che non ci fosse assolutamente alcuna confusione”, ha specificato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo messo la regola che il mio matrimonio era ‘solo per adulti’ ma mio cugino si è presentato lo stesso con il figlio così l’ho fatto cacciare. Mi sento ferita e mancata di rispetto”: lo sfogo virale su Reddit