Un bacio con una donna che aveva assunto una pillola di droga. Così Gonzalo Oliveira ha tentato di giustificare la sua positività all’antidoping, ma la sua tesi non ha retto. Il tennista 30enne, nato in Portogallo ma naturalizzato venezuelano, è stato squalificato per 4 anni. Era stato sospeso dopo un controllo effettuato nel novembre 2024 in Messico, a Manzanillo, durante un torneo Challenger. I test effettuati hanno ricontrato la presenza di metanfetamina, sostanza proibita dal regolamento che comporta sospensione automatica. La tesi difensiva sostenuta da Oliveira – un contatto diretto e un bacio con una persona che aveva fatto uso della sostanza – è stata respinta per mancanza di fondamento e prove concrete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aveva detto di aver baciato una donna drogata, ma la sua tesi non ha retto: Oliveira squalificato 4 anni per doping