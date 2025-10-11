Aveva 8 anni voleva andare a scuola Gaza la piccola Rasil è l’ultima vittima prima della tregua

L’ultima e straziante vittima della guerra a Gaza è stata una bambina di otto anni, Rasil Kawarei. Rasil non aveva mai avuto l’opportunità di andare a scuola, poiché a Gaza gli edifici scolastici sono ormai ridotti a cumuli di macerie o trasformati in rifugi di fortuna per la popolazione sfollata. Nata a Khan Younis, la piccola è stata colpita a Rafah, ironicamente, da quello che è stato descritto come un proiettile “vagante”, un’espressione che tenta forse di attenuare la responsabilità. L’ora del suo decesso è stata fissata alle sei del mattino del giorno precedente all’entrata in vigore del cessate il fuoco, un tragico epilogo arrivato appena sei ore prima che le armi tacessero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Aveva 8 anni, voleva andare a scuola”. Gaza, la piccola Rasil è l’ultima vittima prima della tregua

