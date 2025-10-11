Aversa il Comune ordina lo sgombero della libreria Il Dono
Il Comune di Aversa ha disposto lo sgombero dei locali comunali di piazza Federico Santulli occupati dalla libreria Il Dono, da anni punto di riferimento culturale della città. L’ordinanza, firmata dal dirigente Giovanni Gangi, segue la revoca della concessione per inadempimento e motivi di sicurezza. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - comune
Aversa, slitta riapertura del “Cimarosa”. L’attacco del centrosinistra: “Comune senza programmazione’”
Aversa, si fingeva tecnico del comune per derubare anziane in casa: arrestato 44enne
Aversa, Dino Carratù eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune
16-17 Ottobre - Comune di Aversa - Piazza Municipio à - ASL Caserta Servizi offerti: Mammografia per donne dai 50 ai 69 (da ripetere ogni 2 anni). Pap-test/Hpv-test, d - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, sfratto per la libreria sociale “Il Dono”. Sindaco Matacena, tuteli chi la cultura la fa davvero - Non importa che sia un presidio di cultura, unico in tutta la provincia di Caserta, quindi da tutelare e aiutare a sopravvivere. Riporta pupia.tv