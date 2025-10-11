Aversa il Comune ordina lo sgombero della libreria Il Dono

Il Comune di Aversa ha disposto lo sgombero dei locali comunali di piazza Federico Santulli occupati dalla libreria Il Dono, da anni punto di riferimento culturale della città. L’ordinanza, firmata dal dirigente Giovanni Gangi, segue la revoca della concessione per inadempimento e motivi di sicurezza. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa comune ordina sgomberoAversa, sfratto per la libreria sociale “Il Dono”. Sindaco Matacena, tuteli chi la cultura la fa davvero - Non importa che sia un presidio di cultura, unico in tutta la provincia di Caserta, quindi da tutelare e aiutare a sopravvivere. Riporta pupia.tv

