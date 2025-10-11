Avellino sequestrati 4 mila gadget per la festa di Halloween

2anews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino oltre quattro mila gadget in vendita per la festività di Halloween. Zucche, lanterne, anellini, ciondoli e lumini: oltre quattro mila gadget in vendita per la festività di Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino in un esercizio commerciale del capoluogo irpino. Salerno, rapina in sala . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino sequestrati 4 mila gadget per la festa di halloween

© 2anews.it - Avellino, sequestrati 4 mila gadget per la festa di Halloween

In questa notizia si parla di: avellino - sequestrati

Falsi condoni edilizi ad Avellino, sequestrati i registri comunali e nuova denuncia

Controlli serrati a Avellino, motociclo rubato e oggetti pericolosi sequestrati dalla Polizia di Stato

Droga ad Avellino: due giovani indagati, sequestrati hashish e contanti

avellino sequestrati 4 milaHalloween, sequestrati oltre quattro mila gadget ad Avellino - Zucche, lanterne, anellini, ciondoli e lumini: oltre quattro mila gadget in vendita per la festività di Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di Fianaza di Avellino in un esercizio commercial ... Da ansa.it

avellino sequestrati 4 milaAvellino, sequestrati 4.100 gadget di Halloween pericolosi - Maxisequestro di maschere e oggetti di Halloween pericolosi in Irpinia. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Sequestrati 4 Mila