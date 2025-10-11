Avellino sequestrati 4 mila gadget per la festa di Halloween
Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino oltre quattro mila gadget in vendita per la festività di Halloween. Zucche, lanterne, anellini, ciondoli e lumini: oltre quattro mila gadget in vendita per la festività di Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino in un esercizio commerciale del capoluogo irpino. Salerno, rapina in sala . 🔗 Leggi su 2anews.it
