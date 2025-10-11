avellino cerca il primo sorriso casalingo contro la valtur brindisi

Tempo di lettura: 2 minuti Domani alle 12.30 il PalaDelMauro si accende per il grande basket. Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Un pranzo domenicale dal sapore speciale, anche perché la gara sarà trasmessa in diretta nazionale sulla Rai: un palcoscenico importante per due squadre ambiziose, reduci da una settimana intensa con tre partite in sette giorni. I biancoverdi tornano a casa dopo la doppia trasferta di Verona e Cremona, chiusa con due punti preziosi. Stesso bottino per Brindisi, sconfitta a Livorno ma vincente in casa contro Scafati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

