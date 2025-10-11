Avellino blitz antidroga in una casa | scoperti 800 grammi di hashish e cocaina arrestato un 46enne

Un 46enne arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrati hashish e cocaina. L'operazione della Squadra Mobile mirava a tutelare i minori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Avellino, blitz antidroga in una casa: scoperti 800 grammi di hashish e cocaina, arrestato un 46enne

