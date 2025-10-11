Avellino arrestato 46enne in flagranza | sequestrati hashish e cocaina

Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Avellino, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.Sequestro di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, sorpreso con quasi un kg di droga: arrestato 46enne - Nell'ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto.

