Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Avellino, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato controllato presso la pertinenza di un’abitazione privata di Avellino, dove, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di gr. 770 di hashish e di gr. 55 di cocaina. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino che coordina le indagini ha disposto la sottoposizione del predetto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, 46enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga