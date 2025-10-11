Avanti Un Altro Clarissa Migliaccio | Chi è La Nuova Miss Del Salottino!

Uominiedonnenews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri chi è la giovane modella che ha conquistato Paolo Bonolis e il pubblico di Avanti un Altro: un volto nuovo con tanta personalità e freschezza. Il salottino di Avanti un Altro non è più lo stesso. Un nuovo volto ha preso posto tra i personaggi più bizzarri e iconici del quiz-show firmato Paolo Bonolis. Si chiama Clarissa Migliaccio, ed è lei la nuova Miss pronta a incantare il pubblico di Canale 5 con il suo charme e un’energia tutta da scoprire. Con la sua solita verve pungente, Bonolis l’ha presentata al pubblico con ironia e quel pizzico di teatralità che rende unico ogni debutto nel programma. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

avanti un altro clarissa migliaccio chi 232 la nuova miss del salottino

© Uominiedonnenews.it - Avanti Un Altro, Clarissa Migliaccio: Chi è La Nuova Miss Del Salottino!

In questa notizia si parla di: avanti - altro

Ambrogiana, altro passo avanti. La Regione approva il Defr 2026

Affidata la costruzione della Città della salute, l'Ordine dei medici: "Un altro passo avanti"

Rugani Juve: il difensore può rimanere in Serie A, ma andrebbe in un altro club! Se Madama lo cede, è pronto a farsi avanti con un’offerta. La situazione

Avanti un Altro 2025, chi sono le new entry Luca Vetrone e Clarissa Migliaccio: tutte le novità della nuova edizione - Avanti un Altro 2025, chi sono le new entry Luca Vetrone e Clarissa Migliaccio: età, lavoro e social. Come scrive superguidatv.it

avanti altro clarissa migliaccioClarissa Migliaccio è la nuova Miss del Salottino di Avanti un Altro 2025: prende il posto di Claudia Ruggeri - Avanti un Altro 2025, le nuove puntate dall'1 ottobre 2025: chi è la ragazza che sostituisce Miss Claudia Ruggeri? Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Avanti Altro Clarissa Migliaccio