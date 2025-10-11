Avanti Un Altro Clarissa Migliaccio | Chi è La Nuova Miss Del Salottino!

Scopri chi è la giovane modella che ha conquistato Paolo Bonolis e il pubblico di Avanti un Altro: un volto nuovo con tanta personalità e freschezza. Il salottino di Avanti un Altro non è più lo stesso. Un nuovo volto ha preso posto tra i personaggi più bizzarri e iconici del quiz-show firmato Paolo Bonolis. Si chiama Clarissa Migliaccio, ed è lei la nuova Miss pronta a incantare il pubblico di Canale 5 con il suo charme e un’energia tutta da scoprire. Con la sua solita verve pungente, Bonolis l’ha presentata al pubblico con ironia e quel pizzico di teatralità che rende unico ogni debutto nel programma. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

