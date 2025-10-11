Autunno con i bambini | le 10 attività da fare in giardino con i più piccoli

L’autunno offre l’occasione di riscoprire il giardino come spazio di gioco, scoperta e creatività. Tra foglie cadute, semi e terra umida, i bambini possono sperimentare attività educative e divertenti: dalla raccolta di foglie colorate alla semina dei bulbi, dalle sculture di fango alle piccole cacce al tesoro. Un modo naturale per crescere all’aria aperta anche quando le temperature iniziano ad abbassarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

