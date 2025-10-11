Autostrada Palermo-Catania camion in fiamme a Polizzi Generosa | traffico rallentato verso Catania

Paura all’alba sull’autostrada A19 “Palermo–Catania”, dove un mezzo pesante ha preso fuoco in seguito a un incidente autonomo avvenuto al km 75,200, nel territorio di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Dalle ore 3:30 di stanotte, alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo tra Tremonzelli e Irosa in direzione Catania. Il rimorchio in fiamme trasportava bottiglie, lattine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

