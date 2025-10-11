Autostrada A1 | chiusa per due notti la stazione Firenze-Impruneta

Firenzepost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud, al km 300+900 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiusa per due notti la stazione firenze impruneta

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze-Impruneta

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusa

