Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale | focus sulla ricarica dei bacini carsici

Aggiornare la mappatura delle aree endoreiche dei bacini carsici con tecnologie avanzate e modelli di ricarica, per poter stimare con un maggior margine di precisione i tempi di ricarica di questi importanti acquiferi – localizzati nei massicci carbonatici dell’Appennino Campano – così da rendere sempre più affidabili i bilanci idrogeologici, studi di fondamentale importanza anche previsionale per calcolare lo stato delle principali fonti di approvvigionamento degli acquedotti della regione. È stato questo il tema illustrato il 9 ottobre scorso dall’intervento del dottor Guido Leone, con la relazione “ Implicazioni geomorfologiche nel processo di ricarica degli acquiferi carsici e nella valutazione del bilancio idrogeologico ”, durante il III Focus del Percorso di Partecipazione Pubblica per la redazione e l’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque – IV Ciclo 2027 – 2033 e del Piano di Gestione Rischio Alluvioni – III Ciclo 2022-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: autorit - bacino

L’Autorità di Bacino della Presidenza della #RegioneSiciliana ha avviato il servizio per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica, destinando a questa attività 870 mila euro. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/autorita-bacino-al-ag - X Vai su X

Il Segretario generale, i Dirigenti ed i colleghi tutti dell'Autorità di bacino, si stringono al dolore della famiglia, per la prematura scomparsa della preziosa collega Marianna Ruggeri - facebook.com Vai su Facebook

Per realizzare un solo piano per un solo territorio la Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale lancia la copianificazione ... - Il 23 giugno 2025, si è riunita la Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per un aggiornamento sulle attività svolte per la realizzazione del progetto di ... Da adnkronos.com

Crisi idriche ed effetti in agricoltura: L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale rafforza le sinergie con i Consorzi di Bonifica - Rafforzare le sinergie e la collaborazione tra Consorzi di Bonifica e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, finalizzate a realizzare e ottimizzare nel ... Si legge su adnkronos.com