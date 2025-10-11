Autocarro rubato pieno di cavi di rame finisce contro un albero durante un inseguimento | 4 ladri in fuga per le campagne

C'è mancato poco. Questa volta c'è mancato davvero poco. I poliziotti della Stradale sono stati ad un passo dall'acciuffare i “cacciatori” di “oro rosso”, forse la banda che da mesi ormai continua a mettere a segno furti di cavi di rame a Sciacca e nel resto del suo hinterland. Gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

