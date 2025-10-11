Auto dei vigili del fuoco travolge un uomo sulla Monti Lepini a Frosinone | morto 60enne
Un'auto dei vigili del fuoco ha travolto e ucciso un 60enne lungo via Monti Lepini a Frosinone nella serata dell'11 ottobre. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
