Auto dei vigili del fuoco travolge un uomo sulla Monti Lepini a Frosinone | morto 60enne

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto dei vigili del fuoco ha travolto e ucciso un 60enne lungo via Monti Lepini a Frosinone nella serata dell'11 ottobre. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

