Auto | AD Porsche China mercato del Paese competitivo e gratificante
“E’ un mercato molto impegnativo, ma anche molto gratificante”. Alexander Pollich, presidente e amministratore delegato di Porsche China, parla della strategia di localizzazione del costruttore automobilistico e del rafforzamento della sua presenza nel mercato cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660678566067852025-10-11auto-ad-porsche-china-mercato-del-paese-competitivo-e-gratificante Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: auto - porsche
Fiamme all’alba: rogo colpisce Porsche di una donna e danneggia auto parcheggiata accanto
«Fingiamo di farci investire dalle auto», travolto un 27enne: colpa dell'alcol, non era una sfida sui social. La Porsche distrutta
Porsche “di cortesia” e auto scontate dall’imputato di mafia che aveva assolto: giudice siciliano sanzionato dal Csm
Nierling (ceo Porsche Consulting Italia) : «Investire sulle auto a combustione non aiuterà case auto» - X Vai su X
Porsche trasforma i residui di auto a fine vita in nuovi volanti! In collaborazione con Basf e Best Bioenergy and Sustainable Technologies, l'azienda ha completato con successo un progetto pilota per il riciclaggio di rifiuti misti da veicoli a fine vita. Una svolta - facebook.com Vai su Facebook
Auto: AD Porsche China, mercato del Paese competitivo e gratificante - Alexander Pollich, presidente e amministratore delegato di Porsche China, parla della ... Riporta romadailynews.it
Porsche, la crisi si allunga: vendite veicoli -6% sul 2024 - Ancora dati preoccupanti per Porsche, sebbene non si attendessero ancora miglioramenti: nei primi nove mesi del 2025 l'azienda tedesca ha venduto complessivamente 215. Si legge su ansa.it