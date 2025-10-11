Aumentano i prezzi per sigarette elettroniche e sigari | ecco come cambieranno i costi

I prodotti da fumo hanno subito un'ulteriore variazione dei prezzi, ovviamente al rialzo. A partire dallo scorso 9 ottobre, infatti, è stato modificato il costo dei sigari e delle sigarette elettroniche, ossia i tabacchi a inalazione senza combustione. Una novità che non deve essere stata accolta con entusiasmo dagli avventori in tabaccheria. Le variazioni di prezzo hanno interessato ben 68 marche. Gli aumenti dei prezzi sono sostanzialmente dovuti alle istante presentate il mese scorso, ossia fra il 16 e il 30 settembre, da parte di importatori e titolari di aziende del settore. Sono stati i produttori, infatti, a richiedere la variazione del prezzo di vendita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumentano i prezzi per sigarette elettroniche e sigari: ecco come cambieranno i costi

