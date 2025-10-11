Auditorium e Arena a Pesaro 57 eventi fino a settembre | concerti incontri e kickboxing
Pesaro, 11 ottobre 2025 – S aranno oltre cinquanta, tra convegni, spettacoli e concerti, gli eventi in programma alla Vitrifrigo Arena e all’Auditorium Scavolini da qui a settembre 2026. Ad annunciarlo sono amministrazione comunale ed Aspes, volendo portare il primo risultato tangibile della gestione integrata delle due strutture affidate alla società pesarese presieduta da Luca Pieri, che da maggio di quest’anno, oltre all’ “astronave”, ha inserito nel suo universo anche il vecchio hangar. Eventi tra cui spiccano i concerti di Giorgia, Renato Zero e Marco Mengoni che terranno occupate complessivamente le due strutture per 180 giorni (compresi montaggi e smontaggi di palchi ed attrezzature) escludendo i 3 mesi in cui l’Auditorium sarà occupato per il Rof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Morning Auditorium” ai giardini dell’Arena con Le Trombettissime il 7 settembre 2025
FRANCESCA MICHIELIN Dopo il successo della sua prima Arena di Verona, Francesca Michielin annuncia nuovi appuntamenti live a teatro nell'autunno 2026! 28 NOVEMBRE 2026 – AUDITORIUM CONCILIAZIONE – ROMA
