Atubolu Inter anche il Milan alla finestra per il portiere tedesco | ecco il prezzo fatto dal Friburgo

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Tutto dipende da Maignan. Noah Atubolu, giovane portiere tedesco del Friburgo, continua ad attirare l’attenzione di numerosi club, soprattutto in Italia. Il classe 2002, che ha recentemente ricevuto la sua prima convocazione con la Germania, è finito nel mirino di alcune delle principali squadre italiane, tra cui l’ Inter e il Milan. L’Inter guarda al futuro con Atubolu. L’Inter, infatti, aveva già preso in considerazione Atubolu per il futuro della porta, vedendo nel giovane talento una solida prospettiva per il ruolo di estremo difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

atubolu inter anche il milan alla finestra per il portiere tedesco ecco il prezzo fatto dal friburgo

© Internews24.com - Atubolu Inter, anche il Milan alla finestra per il portiere tedesco: ecco il prezzo fatto dal Friburgo

In questa notizia si parla di: atubolu - inter

Calciomercato Inter, contatti per Atubolu: il portiere del Friburgo nel mirino per giugno

Calciomercato Inter, contatti per Atubolu: il portiere del Friburgo nuovo colpo nel mirino per Ausilio? Le ultime

Calciomercato Inter, si guarda al dopo Sommer: chi è il portiere Noah Atubolu

atubolu inter milan finestraCalciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l’Inter per il tedesco. Ultime - Calciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l’Inter per il tedesco. Scrive milannews24.com

atubolu inter milan finestraCalciomercato Milan, occhi su di lui per il dopo Maignan: derby di mercato con l’Inter - Calciomercato Milan, l’obiettivo è quel calciatore per il dopo Maignan: sarà derby di mercato con i rivali dell’Inter Il calciomercato non conosce soste, nemmeno durante la pausa per le Nazionali. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atubolu Inter Milan Finestra