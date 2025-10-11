Inter News 24 . Tutto dipende da Maignan. Noah Atubolu, giovane portiere tedesco del Friburgo, continua ad attirare l’attenzione di numerosi club, soprattutto in Italia. Il classe 2002, che ha recentemente ricevuto la sua prima convocazione con la Germania, è finito nel mirino di alcune delle principali squadre italiane, tra cui l’ Inter e il Milan. L’Inter guarda al futuro con Atubolu. L’Inter, infatti, aveva già preso in considerazione Atubolu per il futuro della porta, vedendo nel giovane talento una solida prospettiva per il ruolo di estremo difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atubolu Inter, anche il Milan alla finestra per il portiere tedesco: ecco il prezzo fatto dal Friburgo