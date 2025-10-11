ABBIATEGRASSO (Milano) La storia della Chiesa raccontata attraverso i suoi documenti più solenni, pergamene, sigilli autentici e parole ufficiali dei Pontefici che dal 1300 ad oggi hanno indetto i Giubilei, ordinari (ogni 25 anni) e straordinari, testimoni del pensiero e delle grandi trasformazioni della spiritualità e della società. Tutto questo è raccolto nella mostra "La voce dei Papi: bolle e brevi apostolici attraverso i secoli" che quest’oggi alle 17 verrà inaugurata nella chiesa di San Bernardino, una raccolta di documenti che hanno segnato secoli di spiritualità, perdono e tradizione. Il termine "bolla" indica il sigillo di piombo (in latino "bulla") pendente dai documenti pontifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attraverso la voce dei Papi. La storia della Chiesa raccontata dai Pontefici