Attraverso la voce dei Papi La storia della Chiesa raccontata dai Pontefici
ABBIATEGRASSO (Milano) La storia della Chiesa raccontata attraverso i suoi documenti più solenni, pergamene, sigilli autentici e parole ufficiali dei Pontefici che dal 1300 ad oggi hanno indetto i Giubilei, ordinari (ogni 25 anni) e straordinari, testimoni del pensiero e delle grandi trasformazioni della spiritualità e della società. Tutto questo è raccolto nella mostra "La voce dei Papi: bolle e brevi apostolici attraverso i secoli" che quest’oggi alle 17 verrà inaugurata nella chiesa di San Bernardino, una raccolta di documenti che hanno segnato secoli di spiritualità, perdono e tradizione. Il termine "bolla" indica il sigillo di piombo (in latino "bulla") pendente dai documenti pontifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
