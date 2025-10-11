Attesi 4.700 partecipanti Ecco i divieti

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Divieti di sosta con rimozione forzata già da oggi e poi domani dalle 6 alle 13 in diverse vie interessate dal passaggio della Corripavia di domenica. Oggi non si potrà parcheggiare in viale XI febbraio, dove ci sarà il palco, e da oggi a lunedì sosta vietata anche in piazza Claudia Muzzio. Domenica dalle 6 alle 13 i divieti, oltre a viale XI febbraio, riguarderanno piazza Castello (civici 14–40), viale Argonne, piazza Emanuele Filiberto, le vie Cavagna Sangiuliani, Cesare Correnti, Giacinto Romano, Carlo Albani, viale Giacomo Matteotti, vie Pasino degli Eustachi e Ponte Vecchio. L’evento, organizzato da Asd Atletica 100 Torri Pavia con il Comune, fa parte del progetto “I Visconti tra scacchi e sport nel Castello e nel parco Visconteo“ nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

