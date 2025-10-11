Attacco Inter la nuova gioventù nerazzurra che cambia le prospettive in avanti | i dubbi per Chivu

Inter News 24 Attacco Inter, i giovani protagonisti che danno nuova linfa alla squadra pronti a mettersi in gioco nelle prossime sfide di Serie A: le ultime. Sull’ Inter soffia un vento nuovo, giovane, che sta dando nuova linfa alla squadra e che, in momenti come quello attuale, crea meno grattacapi all’allenatore. La Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza come l’attacco nerazzurro si stia evolvendo, con prestazioni sorprendenti da Bonny ed Esposito, che stanno facendo dimenticare l’infortunio di Thuram e rendendo il reparto offensivo più competitivo. La nuova forza in attacco. Con Bonny e Esposito che stanno crescendo di partita in partita, l’ Inter ha trovato soluzioni più che valide per sopperire a un’assenza pesante come quella di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

