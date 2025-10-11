Attacco informatico a Dolomiti Energia ora i consumatori chiedono i danni

L’attacco informatico che ha riguardato Dolomiti Energia (o meglio, i dati dei clienti), ha fatto emergere la rabbia dei consumatori trentini. Non tanto per l’attacco in sé, quanto per i ritardi nella comunicazione: la vicenda è successa il 13 settembre ed è stata notificata solo l’8 ottobre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

