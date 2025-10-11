Attacco hacker a una piattaforma privata di ricette mediche | il pishing e la maxi truffa

Lidentita.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubati i dati di "Paziente consapevole" gestita da Murex L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

attacco hacker a una piattaforma privata di ricette mediche il pishing e la maxi truffa

© Lidentita.it - Attacco hacker a una piattaforma privata di ricette mediche: il pishing e la maxi truffa

In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma

Vasto attacco hacker tramite la piattaforma SharePoint. Microsoft: “Sono stati i cinesi”

Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti

Milano, attacco hacker alla piattaforma dei medici: "Rubati i dati delle ricette ai pazienti"

attacco hacker piattaforma privataAttacco hacker al portale dei medici di base, la Regione rassicura “Dati al sicuro” - MILANO (ITALPRESS) – Un Attacco hacker ha colpito la piattaforma privata “Paziente Consapevole” che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una ... Riporta ilnordestquotidiano.it

attacco hacker piattaforma privataAttacco hacker con truffa al portale sanitario: richiesti soldi e violati dati di centinaia di pazienti - Milano, colpita una piattaforma privata che mette in contatto medici e utenti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attacco Hacker Piattaforma Privata