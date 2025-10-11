È scontro frontale tra Selvaggia Lucarelli e Tommaso Cerno dopo le parole del direttore contro Francesca Albanese. Il giornalista ha annunciato che sarà ascoltato dalla Commissione Segre sul clima d’odio in Italia, ma il contenuto del suo messaggio ha scatenato polemiche. “Domanderò come sia possibile premiare con onorificenze civili Francesca Albanese che denigra Liliana Segre e gli ostaggi del regime di Hamas”, ha scritto Cerno sui social. L’intervento ha suscitato una valanga di reazioni, in particolare quella durissima di Selvaggia Lucarelli, che lo ha accusato di diffondere informazioni false e di aver in realtà contribuito ad alimentare proprio quel clima d’odio di cui dovrebbe parlare alla Commissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco durissimo, Selvaggia Lucarelli va giù duro contro il famoso direttore: “Palate d’odio”