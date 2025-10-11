Atp Shanghai 2025 Vacherot batte Djokovic | i complimenti del campione serbo

Al Atp Shanghai 2025 il numero 204 del mondo Valentin Vacherot ha compiuto oggi un’impresa battendo il suo mito, Novak Djokovic, numero 5, con il punteggio di 6-3, 6-4 e conquistando la finale di un Masters 1000 con il ranking più basso di sempre. La vittoria del tennista monegasco è stata in parte favorita dai problemi alla schiena del campione serbo, che ha chiesto a più riprese l’intervento del fisioterapista. Per rispetto Vacherot non ha esultato, e il suo gesto è stato apprezzato da Djokovic, che a rete gli ha fatto i complimenti: “Te lo sei meritato, te lo sei meritato davvero. Sei stato bravissimo, congratulazioni, bravissimo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

