Atp Shanghai 2025 Vacherot batte Djokovic e vola in finale

Lapresse.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentin Vacherot scrive una delle pagine più incredibili della stagione tennistica 2025. Il 24enne monegasco, numero 204 del ranking ATP, ha battuto a sorpresa Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando l’accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai. Una vera impresa per Vacherot, entrato in tabellone come alternate delle qualificazioni. Djokovic ko: problemi fisici e sorpresa Vacherot. Djokovic, 24 volte campione Slam e già quattro volte vincitore del torneo di Shanghai, è apparso in difficoltà fisica. A fine primo set ha accusato un fastidio muscolare al gluteo che ne ha condizionato i movimenti, soprattutto in fase difensiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

