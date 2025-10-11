atp shanghai 2025 djokovic e medvedev a caccia della finale vacherot e rinderknech vogliono sognare ancora

Il Masters 1000 di Shanghai è arrivato al suo penultimo atto ed è il giorno delle semifinali dopo un torneo assolutamente ricco di colpi di scena. Da una parte due veterani alla ricerca di nuova gloria come Novak Djokovic e Daniil Medvedev, dall’altra due enormi sorprese come Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Novak Djokovic e Valentin Vacherot. Il serbo ha raggiunto la semifinale numero 80 della sua carriera in un Masters 1000 e punta al 41° titolo e sarebbe il quinto in quel di Shanghai. Senza Alcaraz e Sinner, chiaramente Djokovic diventa il principale favorito ed il nativo di Belgrado ha finalmente la grande occasione per vincere un 1000 in una stagione che lo ha visto trionfare solamente nell’ATP 250 di Ginevra e addirittura raggiungere una sola finale 1000 a Miami, persa poi con il ceco Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

