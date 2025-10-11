Atm basteranno i nuovi venti autisti per evitare la soppressione di corse? Conducenti e turni ai raggi x

Messinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basteranno i futuri venti nuovi autisti con apprendistato a colmare tutti i turni previsti dall'Atm? Vedremo perché dopo le ultime polemiche gli attuali numeri in organico dicono che evitare la soppressione di corsa non sarà semplice. Al momento sono 292 i conducenti in organico, compresi anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basteranno - nuovi

Cerca Video su questo argomento: Atm Basteranno Nuovi Venti