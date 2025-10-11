Atletico Madrid Inter sorridono le casse nerazzurre | ecco la cifra incassata
Atletico Madrid Inter. Ieri l’Inter è scesa in campo a Bengasi per un’amichevole contro l’Atletico Madrid. In palio la cosiddetta “Coppa della ricostruzione”. A organizzarla il Fondo libico per lo sviluppo sportivo, nato con l’obiettivo di rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra. Teatro della sfida il Benghazi International Stadium appena ristrutturato. La gara è terminata 1-1 nei tempi regolamentari con rete di Bisseck per i nerazzurri. Inter poi sconfitta ai rigori e quindi trofeo vinto dagli spagnoli. Atletico Madrid Inter, ecco quanto hanno incassato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
