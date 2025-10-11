Inter News 24 nei suoi confronti. Nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, seppur in un contesto di test e preparazione, sia Andy Diouf che Luis Henrique non sono riusciti a convincere appieno. Nonostante il match non avesse lo stesso peso di una partita ufficiale, entrambi i giocatori hanno avuto difficoltà a entrare in sintonia con le dinamiche del gioco. Tuttosport ha assegnato un voto di 5,5 a entrambi, segnalando come ancora ci siano margini di miglioramento per entrambi i giovani talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atletico Madrid Inter, partita da luci ed ombre per Diouf: ritorna in mente quella frase detta da Chivu