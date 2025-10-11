Inter News 24 Atletico Madrid Inter, la Coppa della Ricostruzione sfuma per l’Inter: Musso e gli errori dal dischetto condannano i nerazzurri. L’ Inter, come riportano i colleghi di Tuttosport autori anche delle pagelle della sfida, ha visto sfumare la Coppa della Ricostruzione libica nella prima edizione del torneo, organizzato con il patrocinio del “Libya Development and Reconstruction Fund”. La sconfitta è arrivata dopo una prestazione altalenante, segnata da due errori decisivi dal dischetto di Luis Henrique e Francesco Acerbi, ai quali si sono aggiunti gli splendidi interventi del portiere dell’ Atletico Madrid, Musso, ex Atalanta, che ha parato tutto ciò che gli è stato tirato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, occasione mancata per i nerazzurri che attendono il prossimo round: i dettagli sul match