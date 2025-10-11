Atletico Madrid Inter occasione mancata per i nerazzurri che attendono il prossimo round | i dettagli sul match
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, la Coppa della Ricostruzione sfuma per l’Inter: Musso e gli errori dal dischetto condannano i nerazzurri. L’ Inter, come riportano i colleghi di Tuttosport autori anche delle pagelle della sfida, ha visto sfumare la Coppa della Ricostruzione libica nella prima edizione del torneo, organizzato con il patrocinio del “Libya Development and Reconstruction Fund”. La sconfitta è arrivata dopo una prestazione altalenante, segnata da due errori decisivi dal dischetto di Luis Henrique e Francesco Acerbi, ai quali si sono aggiunti gli splendidi interventi del portiere dell’ Atletico Madrid, Musso, ex Atalanta, che ha parato tutto ciò che gli è stato tirato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: atletico - madrid
Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi
Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?
Perde in amichevole l'Inter contro l'Atletico Madrid Al 90' pareggio per 1-1 con le reti di Carlos Martìn e Bisseck, la sfida si è così decisa ai calci di rigore con i Colchoneros che si sono imposti 4-2: errori decisivi dal dischetto di Luis Henrique e Acerbi #Int Vai su Facebook
? #Inter-#AtleticoMadrid, nerazzurri ko in amichevole 4-2 ai rigori - X Vai su X
Inter ko in Libia per l'amichevole di lusso: l'Atletico Madrid vince ai rigori - I nerazzurri di Chivu strappano un pareggio nei 90 minuti regolamentari grazie alla firma di Bisseck: dal dischetto fatali gli errori di Luis Enrique e Acerbi ... Come scrive tuttosport.com
Inter-Atletico Madrid 1-2 dcr: decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi - Atletico Madrid di Venerdì 10 ottobre 2025: dopo il botta e risposta nei regolamentari tra Martin e Bisseck fatali gli errori dal dischetto ... Scrive calciomagazine.net