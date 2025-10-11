Atletico Madrid Inter nuova occasione sprecata per Luis Henrique e Diouf? A Bengasi non brillano i due nuovi acquisti

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, ancora una prestazione deludente per i nuovi arrivati, con pochi spunti positivi in una gara non brillante. Nell’amichevole di Bengasi per la Reconstruction Cup contro l’Atletico Madrid, l’ Inter di Cristian Chivu ha vissuto una serata difficile, con una prestazione tutt’altro che entusiasta nel match poi conclusosi 1-1 e con la vittoria ai rigori degli spagnoli. Gli occhi erano puntati soprattutto su Luis Henrique e Diouf, i due ultimi arrivati che, secondo Corriere dello Sport, sono rimasti “nell’ombra” senza riuscire a brillare. Il brasiliano, acquistato per il suo talento negli uno contro uno, ha deluso le aspettative, non tentando mai un dribbling significativo e dando l’impressione di essere eccessivamente timoroso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, nuova occasione sprecata per Luis Henrique e Diouf? A Bengasi non brillano i due nuovi acquisti

