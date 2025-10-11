Atletico Madrid Inter KO in amichevole ma le note positive per Chivu arrivano da Bisseck e da quel nuovo acquisto

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 : l’analisi della Gazzetta. Ieri, a Bengasi, in Libia, si è disputata l’amichevole internazionale tra Atletico Madrid e Inter, con la vittoria degli spagnoli ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Nonostante la sconfitta, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha ricevuto alcuni segnali positivi dalla sua squadra, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Bisseck si fa notare con il gol del pareggio. Un giocatore che si è messo in evidenza è stato Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, che ha segnato il gol del pareggio per i nerazzurri dopo il vantaggio iniziale di Carlos Martin per l’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

atletico madrid inter ko in amichevole ma le note positive per chivu arrivano da bisseck e da quel nuovo acquisto

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, KO in amichevole ma le note positive per Chivu arrivano da Bisseck e da quel nuovo acquisto

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

atletico madrid inter koInter ko in Libia per l'amichevole di lusso: l'Atletico Madrid vince ai rigori - I nerazzurri di Chivu strappano un pareggio nei 90 minuti regolamentari grazie alla firma di Bisseck: dal dischetto fatali gli errori di Luis Enrique e Acerbi ... Si legge su tuttosport.com

atletico madrid inter koInter-Atletico Madrid, nerazzurri ko in amichevole 4-2 ai rigori - Il test di Bengasi, antipasto della sfida di Champions League di fine novembre, si era concluso sull'1- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Ko