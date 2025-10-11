Atletico Madrid Inter KO in amichevole ma le note positive per Chivu arrivano da Bisseck e da quel nuovo acquisto
Inter News 24 : l’analisi della Gazzetta. Ieri, a Bengasi, in Libia, si è disputata l’amichevole internazionale tra Atletico Madrid e Inter, con la vittoria degli spagnoli ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Nonostante la sconfitta, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha ricevuto alcuni segnali positivi dalla sua squadra, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Bisseck si fa notare con il gol del pareggio. Un giocatore che si è messo in evidenza è stato Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, che ha segnato il gol del pareggio per i nerazzurri dopo il vantaggio iniziale di Carlos Martin per l’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com
