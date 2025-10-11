Atletica Vinci in festa Cinquant’anni di passione amicizia e traguardi condivisi

Vinci (Firenze), 11 ottobre 2025 – Cinquanta candeline, ma lo spirito è quello dei primi giorni: entusiasmo, dedizione e amore per la corsa. L’Asd Atletica Vinci ha festeggiato quest’anno un traguardo straordinario, mezzo secolo di vita sportiva e sociale, in un clima di grande emozione e partecipazione. La presidenza, guidata da Antonio Iebba, ha espresso la gioia di essere riuscita, nel corso di cinquant’anni, a costruire una squadra unita e costante, capace di mantenere gli atleti ai vertici delle classifiche regionali e di rappresentare un punto di riferimento per il podismo toscano. La serata è stata un vero e proprio ritorno alle origini, un momento per ritrovare vecchi amici e compagni di corsa, ricordare i momenti più belli e condividere nuovi progetti per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

