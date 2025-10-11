Athletic Club Palermo domani al Velodromo arriva l’Enna | Ferraro ha voglia di rivalsa

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartire. È l’obiettivo dell’Athletic Club Palermo che riceve domenica al Velodromo Paolo Borsellino (ore 16, diretta in streaming sul sito https:www.athleticclubpalermo.itstoreufficiale) l’Enna, nel match valido per la settima giornata di campionato. I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono. 🔗 Leggi su Today.it

