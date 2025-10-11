Athletic Club Palermo domani al Velodromo arriva l’Enna | Ferraro ha voglia di rivalsa
Ripartire. È l’obiettivo dell’Athletic Club Palermo che riceve domenica al Velodromo Paolo Borsellino (ore 16, diretta in streaming sul sito https:www.athleticclubpalermo.itstoreufficiale) l’Enna, nel match valido per la settima giornata di campionato. I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: athletic - club
L'Athletic Club Palermo conferma i pilastri per la D: rinnovati i contratti di Crivello, Mazzotta, Matera e Micoli
Undici anni dopo Lores Varela torna a Palermo: è un nuovo giocatore dell'Athletic Club
Ceferin ha snobbato il Mondiale per Club ma non è chiaro se intaschi i 300 mila euro da vicepresidente Fifa (Athletic)
La gara di domenica tra Athletic Club Palermo ed Enna si disputerà a . Per tutti i tifosi gialloverdi che vorranno comunque sostenere la squadra, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming al link https://www.athleticclubpalermo.i - facebook.com Vai su Facebook
Top 5 League Full-backs: Accurate passes to final third Álvaro Carreras (Real Madrid, 22) — 62 Yuri Berchiche (Athletic Club, 35) — 57 Santiago Mouriño (Villarreal, 23) — 49 Giovanni Di Lorenzo (Napoli, 32) — 46 Jules Koundé (Barcelona, 26 - X Vai su X
Athletic Club Palermo, domani al Velodromo arriva l’Enna: Ferraro ha voglia di rivalsa - I nerorosa vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Milazzo, la prima in stagione, giunta al termine di una partita comunque ben giocata ... Da today.it
Velodromo, l’Athletic Club Palermo ospita l’Enna: “C’è voglia di rivalsa” - È l’obiettivo dell’Athletic Palermo che riceve domenica al Velodromo Paolo Borsellino (ore 16, diretta in streaming sul sito del club) l’Enna, nel match valido per la settima giornata di ca ... Secondo mondopalermo.it