Atalanta venerdì 17 ottobre la festa per i 118 di storia con la statua di marmo dell’Europa League

Bergamo, 11 ottobre 2025 – Venerdì l’Atalanta compie 118 anni e festeggerà questa ricorrenza in maniera speciale, con l’inaugurazione all’esterno dello stadio, dietro la Curva Sud, della statua fatta realizzare con una sottoscrizione pubblica dai tifosi nerazzurri per celebrare il trionfo in Europa League del 22 maggio 2024. Si tratta di una riproduzione in marmo del trofeo continentale, che verrà collocata a pochi passi dallo stadio per ricordare per sempre la notte di Dublino. Questo il programma della maratona da cinque ore di festeggiamenti consecutivi organizzata Nord dalla curva, comprendente anche un museo delle maglie storiche della Dea e la presenza dalla balconata Sud dello stadio di ex bandiere atalantine e degli attuali giocatori della squadra di Juric. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

