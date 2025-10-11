Atalanta martedì 14 la ripresa | Zalewski Scalvini Kossounou e Cdk verso il rientro
CALCIO. Domenica 12 e lunedì 13 due giorni di riposo per i nerazzurri, che riprenderanno il campionato domenica 19 alle 18 a Bergamo contro la Lazio. Occhi puntati in settimana su Scamacca, Kolasinac e Bellanova. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: atalanta - marted
L’Inter segue con interesse il Club Brugge Per verificare la crescita di Stankovic. Un osservatore nerazzurro era presente sugli spalti del Gewiss Stadium martedì sera per assistere al match tra l’Atalanta e i belgi - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, le partite del 30 settembre e del 1° ottobre Inter e Atalanta in campo martedì, Napoli e Juventus mercoledì - X Vai su X
Atalanta, martedì 14 la ripresa: Zalewski, Scalvini, Kossounou e Cdk verso il rientro - Domenica 12 e lunedì 13 due giorni di riposo per i nerazzurri, che riprenderanno domenica 19 alle 18 a Bergamo contro la Lazio. Scrive ecodibergamo.it
Atalanta a valanga sul Lecce nella ripresa dopo un primo tempo di sofferenza - Un risultato che smuove la classifica e consente alla Dea di sintonizzarsi più serenamente sulle frequenze europee, in vista della trasferta di ... Come scrive ilgiorno.it