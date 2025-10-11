Associazione a delinquere e rapine agli uffici postali domiciliari per il 27enne di Giugliano

Un'organizzazione criminale composta da nove giovani di Giugliano è finita al centro di una vasta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. I ragazzi, sette maggiorenni e due minorenni, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, oltre che di tentato omicidio, incendio, furto e ricettazione.

