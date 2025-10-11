Assistenza domiciliare integrata affidata alla coop | la Regione vuole chiarimenti
BRINDISI - L'assistenza domiciliare integrata (Adi) nel Brindisino gestita dalla cooperativa “San Bernardo”, la “casella del controllore” dell'ente pubblico sul servizio che sarebbe rimasta vacante per mesi; il contratto prorogato - che scade a fine novembre 2025 - e le migliorie previste nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: assistenza - domiciliare
Sostegno agli anziani: potenziata l'assistenza domiciliare, parte anche un nuovo servizio
Sanità, primi infermieri di famiglia per l?assistenza domiciliare in Puglia: lavoreranno nei centri Pnrr
Sanità, arrivano i primi infermieri di famiglia per l?assistenza domiciliare in Puglia: chi sono e come saranno impiegati
Stiamo cercando te! Cerchiamo un/una Addetto/a all’assistenza - Servizio Dimissioni Protette (Assistenza Domiciliare) Zone: Latisana e San Giorgio di Nogaro ? Orario: 30 ore settimanali, su 3 turni (anche notti) Contratto: Tempo indeterminato Chi - facebook.com Vai su Facebook
...di lavoro regolari per l’assistenza domiciliare. ?Notizia completa su: https://rpu.gl/5Amyx #coesioneitalia #opportunitapuglia #prpuglia #prpuglia2127 #pr2127 - X Vai su X
Adisud: il portale dell’assistenza domiciliare integrata - net ed è il portale dedicato al progetto omonimo, promosso dai ministeri del Lavoro, della Salute e dal Dipartimento per le Politiche Familiari, per supportare le amministrazioni ... Lo riporta vita.it
Assistenza domiciliare integrata. Ministero: “Tra il 2019 e il 2023 assistiti incrementati di 530 mila unità” - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha fornito il dato durante il Question time alla Camera: “L’obiettivo intermedio di rilevanza nazionale ed il superamento dell'8 per cento di assistiti over ... quotidianosanita.it scrive