Assist di Lautaro show di Nico Paz | l' Argentina batte il Venezuela in amichevole

11 ott 2025

A Miami il Toro manda in gol Lo Celso poi spreca due grandi occasioni per il raddoppio. Palo del comasco, che dà spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lautaro partecipa allo show di Messi, che elogia Nico Paz: "Impressionante". 6-0 per l'Argentina VIDEO - Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Secondo calciomercato.com

Messi-Lautaro show: l'Argentina vince 6-0! Poker Brasile, super Sanabria rilancia il Paraguay - Nella 10ª giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale, l’one- Secondo gazzetta.it

