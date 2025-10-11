Assicurazioni oltre il 60% delle compagnie italiane implementa l’AI

Tra tutte le industrie, il settore assicurativo si sta distinguendo per la rapidità e la profondità con cui sta integrando l’ intelligenza artificiale nei propri processi: l’Insurance, infatti, si posiziona al secondo posto per numero di aziende frontrunner, cioè realtà che hanno già integrato l’AI nelle proprie attività e si stanno ora focalizzando su come scalarla per ottenere vantaggi competitivi, che in Italia raggiungono una quota del 10 per cento, rispetto alla media globale dell’8 per cento. Il 61 per cento, invece, ha già superato la fase di sperimentazione e si concentra sull’implementazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it