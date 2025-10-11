Asset russi per l' Ucraina dialogo Zelensky-Lagarde
I conflitti non finiscono soltanto grazie alle armi ma anche, e forse soprattutto, grazie alle risorse economiche. E così l'Occidente cerca di serrare le fila per garantire all'Ucraina il sostegno necessario per resistere e andare anche oltre. Non a caso ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso dell'ipotesi di utilizzo degli asset russi congelati con la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. Una telefonata importante, che come riporta Zelensky, è servita èper discutere su «come utilizzare in modo equo gli asset russi congelati per proteggersi dalla guerra e ripristinare la vita in Ucraina», con il dibattito sul se e sul come procedere che rimane aperto in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
