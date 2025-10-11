Assegno Unico dal 2026 aumenti automatici fino a 204 euro al mese | la rivalutazione Istat adegua gli importi all’inflazione
Dal primo gennaio 2026 l'Assegno Unico per i figli subirà un adeguamento automatico legato all'inflazione rilevata dall'istituto di statistica nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegno unico luglio, lunedì 21 luglio i pagamenti: ecco chi perderà gli arretrati. Come non ricevere l'importo minimo
Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps
INPS lancia una video guida per i nuovi beneficiari dell’Assegno Unico: tutte le informazioni su importi, requisiti e calendario pagamenti
Assegno Unico Universale: aumenti e nuove soglie ISEE nel 2026 - Il provvedimento rivede i criteri di accesso e gli importi, mirando a rafforzare il supporto economico. Come scrive it.benzinga.com
Assegno Unico 2026, aumenti in arrivo da gennaio: come cambia la soglia Isee - Da gennaio 2026 l’Assegno Unico cresce con la rivalutazione ISEE: importi più alti e nuove soglie per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie ... Segnala quifinanza.it