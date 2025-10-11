Asp Palermo oltre 500 prestazioni a Linosa nelle Giornate della Salute

LINOSA - Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation (LCIF), che ha messo a di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Asp Palermo, oltre 500 prestazioni a Linosa nelle Giornate della Salute

