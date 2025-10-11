Asp a Palermo e provincia screening gratuiti per l' Ottobre Rosa | ecco gli ambulatori aperti domenica

Dopo la Notte della Prevenzione, che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell’Asp di Palermo, prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori femminili con una nuova apertura straordinaria: domani, domenica 12 ottobre, gli ambulatori di città e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

