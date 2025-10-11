Asp a Palermo e provincia screening gratuiti per l' Ottobre Rosa | ecco gli ambulatori aperti domenica
Dopo la Notte della Prevenzione, che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell’Asp di Palermo, prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori femminili con una nuova apertura straordinaria: domani, domenica 12 ottobre, gli ambulatori di città e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - provincia
La settimana di Dossier: quei morti senza nome in provincia di Palermo, la dodicenne minacciata con l'acido
Incendi in provincia di Palermo, oltre venti interventi dei vigili del fuoco
Commissariati 34 Comuni della provincia senza rendiconto di gestione 2024: c'è anche Palermo
Meteo Palermo & Provincia ? l'altro ieri siamo andati in sorvolo sopra il #lago di Piana degli Albanesi. Vedete quel pontile a forma di "L rovesciata"? Nelle annate migliori l'acqua raggiunge quasi gli alberi in fondo, adesso è completamente all'asciutto. Imma - facebook.com Vai su Facebook
In provincia di Palermo i poliziotti della #Postale hanno arrestato un 60enne per possesso di materiale pedopornografico. Sequestrati migliaia di file, una pistola a salve oltre a false manette, distintivo e paletta della Polizia. #essercisempre #27settembre - X Vai su X
Asp Palermo, oltre 500 prestazioni a Linosa nelle Giornate della Salute - Si sono concluse con grande partecipazione a Linosa le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asp di Palermo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con il Distretto Lion ... Segnala msn.com
Mammografie, pap test e hpv test gratuiti domani a Palermo - Dopo la "Notte della Prevenzione", che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell'Asp di Palermo, prosegue l'impegno dell'azienda sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori femmini ... Si legge su ansa.it